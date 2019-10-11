Из-за футбола 14 октября киевское метро будет работать в спецрежиме

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Пятница, 11 октября 2019, 13:57

В ночь с 14 на 15 октября работа столичной подземки будет продлена на 1 час.

Источник: Киевский метрополитен

Дословно: "14 октября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Португалии (начало игры в 21:45), будут некоторые изменения в работе столичного метрополитена".

 

Детали: Метрополитеновцы объясняют, что перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская".

После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Объясняется, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним:

  • Билеты на матч Украина – Португалия, которые являются именными, можно купить в случае приобретения билетов на встречу Украина – Литва в Харькове. Билеты невозможно приобрести в кассах стадиона. Единственным сервисом, где можно легально приобрести билеты на матчи сборной Украины, является сайт ticketsbox.com.
  • Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета решило проверить, нет ли нарушения конкурентного законодательства при такой продаже билетов.

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Темы: Киев метро футбол


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