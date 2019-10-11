Из-за футбола 14 октября киевское метро будет работать в спецрежиме
В ночь с 14 на 15 октября работа столичной подземки будет продлена на 1 час.
Источник: Киевский метрополитен
Дословно: "14 октября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Португалии (начало игры в 21:45), будут некоторые изменения в работе столичного метрополитена".
Детали: Метрополитеновцы объясняют, что перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская".
После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Объясняется, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Напомним:
- Билеты на матч Украина – Португалия, которые являются именными, можно купить в случае приобретения билетов на встречу Украина – Литва в Харькове. Билеты невозможно приобрести в кассах стадиона. Единственным сервисом, где можно легально приобрести билеты на матчи сборной Украины, является сайт ticketsbox.com.
- Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета решило проверить, нет ли нарушения конкурентного законодательства при такой продаже билетов.