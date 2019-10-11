Зимние куртки можно отложить: выходные приятно удивят теплом

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Пятница, 11 октября 2019, 14:11

В субботу и воскресенье в Украине будет царить малооблачная солнечная погода, а температура воздуха прогреется от +15 до +21 градуса.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "12-13 октября погоду Украины будет определять поле высокого атмосферного давления, что означает сухую малооблачную погоду. Практически повсюду...

Температура воздуха в Украине достигнет в течение субботнего дня + 15+20 градусов, на северо-востоке будет свежее, +13+17 градусов. А в воскресенье во всех областях станет еще теплее: ожидается +18+23 градуса ".

Детали: Синоптик сообщила, что на ясную синоптическую ситуацию повлияет "мощное антициклонической поле". В частности, антициклон Lizbeth, центр которого 12 октября будет находиться над Черным морем, поэтому циклон Quentino не затронет Украину.

Отмечается, что в субботу противостояние между Lizbeth и Quentino может вызвать усиление юго-западного ветра на Севере и Западе Украины до штормовых значений. 

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Темы: погода Украина


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