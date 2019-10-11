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Зимние куртки можно отложить: выходные приятно удивят теплом

Пятница, 11 октября 2019, 14:11

В субботу и воскресенье в Украине будет царить малооблачная солнечная погода, а температура воздуха прогреется от +15 до +21 градуса.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "12-13 октября погоду Украины будет определять поле высокого атмосферного давления, что означает сухую малооблачную погоду. Практически повсюду...

Температура воздуха в Украине достигнет в течение субботнего дня + 15+20 градусов, на северо-востоке будет свежее, +13+17 градусов. А в воскресенье во всех областях станет еще теплее: ожидается +18+23 градуса ".

Детали: Синоптик сообщила, что на ясную синоптическую ситуацию повлияет "мощное антициклонической поле". В частности, антициклон Lizbeth, центр которого 12 октября будет находиться над Черным морем, поэтому циклон Quentino не затронет Украину.

Отмечается, что в субботу противостояние между Lizbeth и Quentino может вызвать усиление юго-западного ветра на Севере и Западе Украины до штормовых значений. Синоптик советует "держать шляпы крепко, внимательно выбирать место парковки автомобиля, не оставлять его под ветвистыми деревьями и билбордами".

 

По прогнозу синоптика столичные выходные будут сухими. В субботу могут набежать облака и посетить порывистый, до сильного, юго-западный ветер, а в воскресенье будет солнечно, ветер ослабнет.

Температура воздуха в Киеве максимально составит 12 октября около +16 градусов, а 13 октября около +20 градусов.

 

Диденко также добавила, что в ближайшее время в Киеве нет необходимости включать централизованное отопление. По крайней мере, всю следующую неделю средняя суточная температура воздуха будет превышать 8 градусов.

Темы: погодаУкраина
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