Умер космонавт Леонов, сделавший первый шаг в открытый космос

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Пятница, 11 октября 2019, 14:50

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни.

Источник: ТАСС со ссылкой на помощницу космонавта Наталью Филимонову

Прямая речь Филимоновой: "Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни".

Детали: Прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

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Темы: космос история


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