Умер космонавт Леонов, сделавший первый шаг в открытый космос
Пятница, 11 октября 2019, 14:50
Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни.
Источник: ТАСС со ссылкой на помощницу космонавта Наталью Филимонову
Прямая речь Филимоновой: "Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни".
Детали: Прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).
Предыстория:
- Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в российском поселке Листвянка, школу закончил в Калининграде, а в 1953-1955 годах учился в Кременчугской военной авиационной школе в Полтавской области УССР.. Позже был почетным гражданином Кременчуга.
- В 1960 году Леонова зачислили в первый отряд советских космонавтов.
- 18-19 марта 1965 года Алексей Леонов вместе с Павлом Беляевым совершил полет в космос вторым пилотом на космическом корабле "Восход-2". Во время этого полета Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос длительностью 12 минут и 9 секунд.
- Тогда произошло несколько нештатных ситуаций: вернуться на корабль из космоса он смог только после стравливания избыточного давления в скафандре, а перед приземлением отказала автоматическая система ориентации – и Беляев вручную сориентировал корабль, "Восход-2" сел на 180 км севернее города Пермь и две ночи космонавты провели в тайге на морозе.
- Продолжительность того полета составила 1 сутки 2 часа 2 минуты 17 секунд.
- За успешное выполнение полета и за мужество и героизм подполковник Леонов 23 марта 1965 года получил звание Героя Советского Союза, Орден Ленина и медаль "Золотая звезда".
- В 1967 году Леонов входил в состав советских космонавтов, которые готовились к полету на Луну.
- В 1975 году, 15-21 июля, вместе с Валерием Кубасовым он совершил второй полет командиром космического корабля "Союз-19" по программе "Союз – Аполлон". Длительность полета составила 5 суток 22 часа 30 минут 51 секунда.
- За успешное выполнение полета Леонов в 1975 году был награжден второй медалью "Золотая звезда" и орденом Ленина.
- В 1970-1991 годах Леонов был заместителем начальника центра подготовки космонавтов.
- С марта 1992 года генерал-майор авиации Леонов находился в запасе. После выхода на пенсию в 1991 году жил в Москве.
- Леонов – автор 4 изобретений и 10 научных работ. Он также получил признание как художник: с 1965 года в тандеме с художником-фантастом Андреем Соколовым создавал почтовые марки, живопись и графические работы на космическую тематику.