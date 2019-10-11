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Умер космонавт Леонов, сделавший первый шаг в открытый космос

Пятница, 11 октября 2019, 14:50

Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни.

Источник: ТАСС со ссылкой на помощницу космонавта Наталью Филимонову

Прямая речь Филимоновой: "Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни".

Детали: Прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

Предыстория:

  • Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в российском поселке Листвянка, школу закончил в Калининграде, а в 1953-1955 годах учился в Кременчугской военной авиационной школе в Полтавской области УССР.. Позже был почетным гражданином Кременчуга.
  • В 1960 году Леонова зачислили в первый отряд советских космонавтов.
  • 18-19 марта 1965 года Алексей Леонов вместе с Павлом Беляевым совершил полет в космос вторым пилотом на космическом корабле "Восход-2". Во время этого полета Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос длительностью 12 минут и 9 секунд.
  • Тогда произошло несколько нештатных ситуаций: вернуться на корабль из космоса он смог только после стравливания избыточного давления в скафандре, а перед приземлением отказала автоматическая система ориентации – и Беляев вручную сориентировал корабль, "Восход-2" сел на 180 км севернее города Пермь и две ночи космонавты провели в тайге на морозе.
  • Продолжительность того полета составила 1 сутки 2 часа 2 минуты 17 секунд.
  • За успешное выполнение полета и за мужество и героизм подполковник Леонов 23 марта 1965 года получил звание Героя Советского Союза, Орден Ленина и медаль "Золотая звезда".
  • В 1967 году Леонов входил в состав советских космонавтов, которые готовились к полету на Луну.
  • В 1975 году, 15-21 июля, вместе с Валерием Кубасовым он совершил второй полет командиром космического корабля "Союз-19" по программе "Союз – Аполлон". Длительность полета составила 5 суток 22 часа 30 минут 51 секунда.
  • За успешное выполнение полета Леонов в 1975 году был награжден второй медалью "Золотая звезда" и орденом Ленина.
  • В 1970-1991 годах Леонов был заместителем начальника центра подготовки космонавтов.
  • С марта 1992 года генерал-майор авиации Леонов находился в запасе. После выхода на пенсию в 1991 году жил в Москве.
  • Леонов – автор 4 изобретений и 10 научных работ. Он также получил признание как художник: с 1965 года в тандеме с художником-фантастом Андреем Соколовым создавал почтовые марки, живопись и графические работы на космическую тематику.

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Темы: космосистория
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