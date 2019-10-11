Умер космонавт Леонов, сделавший первый шаг в открытый космос
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Пятница, 11 октября 2019, 14:50
Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни.
Источник: ТАСС со ссылкой на помощницу космонавта Наталью Филимонову
Прямая речь Филимоновой: "Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни".
Детали: Прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).
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