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В оккупированном Крыму силовики ворвались в мечеть

Пятница, 11 октября 2019, 15:10

В мечеть села Курцы в Симферопольском районе аннексированного полуострова Крым приехали силовики оккупантов.

Источник: Facebook-страница "Крымской солидарности"

Дословно: "По сообщению от местных жителей, к мечети с. Курцы (Симферопольский район) подъехали представители силовых структур, которые на данный момент проводят оперативно-розыскные мероприятия с прихожанами мечети, завершившими обязательную пятничную молитву".

Детали: Отмечается, что "с каждым работают индивидуально".

Возле здания мечети сейчас находятся 2 газели, бронеавтомобиль "Тигр" и Патриоты.

 
 
 

Украинская правда

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