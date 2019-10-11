В оккупированном Крыму силовики ворвались в мечеть

В мечеть села Курцы в Симферопольском районе аннексированного полуострова Крым приехали силовики оккупантов.

Источник: Facebook-страница "Крымской солидарности"

Дословно: "По сообщению от местных жителей, к мечети с. Курцы (Симферопольский район) подъехали представители силовых структур, которые на данный момент проводят оперативно-розыскные мероприятия с прихожанами мечети, завершившими обязательную пятничную молитву".

Детали: Отмечается, что "с каждым работают индивидуально".

Возле здания мечети сейчас находятся 2 газели, бронеавтомобиль "Тигр" и Патриоты.