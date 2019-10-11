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Половина украинцев считают, что новая власть лучше предыдущей

Пятница, 11 октября 2019, 15:35
Половина украинцев считают, что новая власть лучше предыдущей

48% украинцев считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% – что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% – что она хуже предыдущей.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 4-9 октября. 

 

Детали: В общем, характеризуя действия власти, 41,5% респондентов считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать. 

29% опрошенных полагают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается. Еще 20% убеждены, что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении. 

 

23% респондентов отметили, что действия новой власти оправдали их надежды, а 5% – что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали.

9% заявили, что новая власть не оправдала их надежд, 12% – что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, 6% – что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали.

При этом 40% опрошенных граждан придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти. 

 

54,5% опрошенных считают, что действия президента Владимира Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% – на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения. 

 

Исследование проводилось с 4 по 9 октября 2019 года. Всего было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. 

Украинская правда

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Темы: опросЗеленскийвласть
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