7% украинцев считают, что на Донбассе воюют Россия и США

Оценивая ситуацию на Донбассе, 40% украинцев считают, что на востоке происходит война между Украиной и Россией.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 4-9 октября.

Детали: Социологи отмечают, что 40% респондентов считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией, еще 20% – что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией, 15% разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война – конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины.

Чуть больше 7% опрошенных считают, что на Донбассе воюют Россия и США, и 6,6% – что на востоке Украины происходит борьба за независимость "Донецкой и Луганской народных республик".

11% респондентов затруднились ответить социологам.

Исследование проводилось с 4 по 9 октября 2019 года. Всего было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.