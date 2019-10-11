Послы стран G7 встретились с Богданом

Источник: Twitter Группы послов G7 по поддержке реформ в Украине

Дословно: "Послы G7 имели сегодня откровенную и конструктивную встречу с командой Офиса Президента. Возможность выразить поддержку первой волны экономических реформ и ответить на многочисленные вызовы, стоящие перед Украиной ".

Посли #G7 мали сьогодні відверту та конструктивну зустріч з командою Офісу Президента @APUkraine. Нагода висловити підтримку першій хвилі економічних реформ та відповісти на численні виклики, які стоять перед Україною🇺🇦. @ZelenskyyUa @IuliiaMendel pic.twitter.com/ouP7MxS0Fh