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Послы стран G7 встретились с Богданом

Пятница, 11 октября 2019, 17:39

Источник: Twitter Группы послов G7 по поддержке реформ в Украине

Дословно: "Послы G7 имели сегодня откровенную и конструктивную встречу с командой Офиса Президента. Возможность выразить поддержку первой волны экономических реформ и ответить на многочисленные вызовы, стоящие перед Украиной ".

Напомним:

  • В июле президент Владимир Зеленский провел встречу с Группой послов стран "Большой семерки" и главами представительств ЕС и НАТО, в ходе которой обсудил свою программу реформ.
  • Дипломаты выразили готовность оказывать широкую поддержку ее реализации.

Темы: G7Офис президентаБогдан
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