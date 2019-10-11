Послы стран G7 встретились с Богданом
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Пятница, 11 октября 2019, 17:39
Источник: Twitter Группы послов G7 по поддержке реформ в Украине
Дословно: "Послы G7 имели сегодня откровенную и конструктивную встречу с командой Офиса Президента. Возможность выразить поддержку первой волны экономических реформ и ответить на многочисленные вызовы, стоящие перед Украиной ".
Посли #G7 мали сьогодні відверту та конструктивну зустріч з командою Офісу Президента @APUkraine. Нагода висловити підтримку першій хвилі економічних реформ та відповісти на численні виклики, які стоять перед Україною🇺🇦. @ZelenskyyUa @IuliiaMendel pic.twitter.com/ouP7MxS0Fh— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 11, 2019
Напомним:
- В июле президент Владимир Зеленский провел встречу с Группой послов стран "Большой семерки" и главами представительств ЕС и НАТО, в ходе которой обсудил свою программу реформ.
- Дипломаты выразили готовность оказывать широкую поддержку ее реализации.
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