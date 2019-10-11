Полиция по заявлению Коломойского расследует продажу "Фокуса"

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Пятница, 11 октября 2019, 20:40

Нацполиция по заявлению кипрской "Акютел Лтд" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова расследует уголовное дело о потере компанией 50% корпоративных прав в ООО "Издательство Фокус".

Источник: Лига.Новосты со ссылкой на решение Печерского райсуда Киева

Детали: Уголовное производство открыто 30 августа по ч.4 ст.190 УК (мошенничество).

Правоохранители проверяют законность перехода корпоративных прав от компании Коломойского-Боголюбова к группе Vertex United одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

Суд предоставил прокурору доступ к документам регистрационного дела "Издательства Фокус".

Предыстория:

  • UMH Group Бориса Ложкина и "Акютел" Коломойского-Боголюбова продали журнал и сайт "Фокус" Vertex United Кауфмана в июне 2013 года.
  • В декабря 2016 года "Фокус" перешел совладельцу и руководителю радиохолдинга Business Radio Group Анатолию Евтухову – бизнес-партнеру экс-депутата Виталия Хомутынника.

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Темы: Коломойский бизнес


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