Полиция по заявлению Коломойского расследует продажу "Фокуса"

Нацполиция по заявлению кипрской "Акютел Лтд" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова расследует уголовное дело о потере компанией 50% корпоративных прав в ООО "Издательство Фокус".

Источник: Лига.Новосты со ссылкой на решение Печерского райсуда Киева

Детали: Уголовное производство открыто 30 августа по ч.4 ст.190 УК (мошенничество).

Правоохранители проверяют законность перехода корпоративных прав от компании Коломойского-Боголюбова к группе Vertex United одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского.

Суд предоставил прокурору доступ к документам регистрационного дела "Издательства Фокус".

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