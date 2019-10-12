На северо-востоке Сирии из тюрьмы сбежали террористы ИГИЛ

Пять боевиков террористической организации "Исламское государство" сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии, после обстрелов региона со стороны турецких военных.

Источник: Reuters.

Задержанным удалось сбежать из тюрьмы в городе Камышлы, что на северо-востоке Сирии.

Сообщается, что побег террористов произошел после того, как этот район был обстрелян турецкой артиллерией.