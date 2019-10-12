На северо-востоке Сирии из тюрьмы сбежали террористы ИГИЛ

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Суббота, 12 октября 2019, 00:28

Пять боевиков террористической организации "Исламское государство" сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии, после обстрелов региона со стороны турецких военных. 

Источник: Reuters.

Задержанным удалось сбежать из тюрьмы в городе Камышлы, что на северо-востоке Сирии.

Сообщается, что побег террористов произошел после того, как этот район был обстрелян турецкой артиллерией.

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Темы: Сирия Турция терроризм


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