На северо-востоке Сирии из тюрьмы сбежали террористы ИГИЛ

Пять боевиков террористической организации "Исламское государство" сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии, после обстрелов региона со стороны турецких военных.

Источник: Reuters.

Задержанным удалось сбежать из тюрьмы в городе Камышлы, что на северо-востоке Сирии.

Сообщается, что побег террористов произошел после того, как этот район был обстрелян турецкой артиллерией.

Напомним:

8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которых Турция считает террористами.

военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которых Турция считает террористами. Наступление началось после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов."Наша миссия - предотвратить создание коридора террора через нашу южную границу и принести мир в регион", - подчеркнул Эрдоган.

7 октября Белый дом объявил, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.