На северо-востоке Сирии из тюрьмы сбежали террористы ИГИЛ
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Суббота, 12 октября 2019, 00:28
Пять боевиков террористической организации "Исламское государство" сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии, после обстрелов региона со стороны турецких военных.
Источник: Reuters.
Задержанным удалось сбежать из тюрьмы в городе Камышлы, что на северо-востоке Сирии.
Сообщается, что побег террористов произошел после того, как этот район был обстрелян турецкой артиллерией.
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