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На северо-востоке Сирии из тюрьмы сбежали террористы ИГИЛ

Суббота, 12 октября 2019, 00:28

Пять боевиков террористической организации "Исламское государство" сбежали из тюрьмы на северо-востоке Сирии, после обстрелов региона со стороны турецких военных. 

Источник: Reuters.

Задержанным удалось сбежать из тюрьмы в городе Камышлы, что на северо-востоке Сирии.

Сообщается, что побег террористов произошел после того, как этот район был обстрелян турецкой артиллерией.

Напомним:

  • 8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которых Турция считает террористами.
  • Наступление началось после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов."Наша миссия - предотвратить создание коридора террора через нашу южную границу и принести мир в регион", - подчеркнул Эрдоган.
  • 7 октября Белый дом объявил, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
  • Однако в заявлении не было никакого упоминания о курдских отрядах YPG, которые до сих пор получали сильную поддержку со стороны США и помогали американцам в борьбе с "Исламским государством".
  • В тот же день Трамп написал в Твиттере: "Пришло время ... вернуть наших солдат домой. Мы будем бороться там, где нам выгодно, и бороться только до победного конца".

Темы: СирияТурциятерроризм
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