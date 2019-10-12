Турция продолжит военную операцию в Сирии — Эрдоган

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Суббота, 12 октября 2019, 02:29

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не отступит и продолжит военную операцию в Сирии.

Источник: телеканал NTV.

"Мы очистим запад Евфрата, а также востоку от террористических организаций, обеспечим безопасность наших границ и обеспечим возвращение сирийцев в свои дома", - отметил турецкий лидер.

По его словам, борьба Турции в Сирии и Ираке не направлена ​​против территориальной целостности этих стран.

"Кто бы что ни говорил, мы не остановимся. Мы боремся не из курдами, мы боремся с террористическими организациями", - подчеркнул Эрдоган.

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Темы: Турция Сирия терроризм


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