Турция продолжит военную операцию в Сирии — Эрдоган
Суббота, 12 октября 2019, 02:29
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не отступит и продолжит военную операцию в Сирии.
Источник: телеканал NTV.
"Мы очистим запад Евфрата, а также востоку от террористических организаций, обеспечим безопасность наших границ и обеспечим возвращение сирийцев в свои дома", - отметил турецкий лидер.
По его словам, борьба Турции в Сирии и Ираке не направлена против территориальной целостности этих стран.
"Кто бы что ни говорил, мы не остановимся. Мы боремся не из курдами, мы боремся с террористическими организациями", - подчеркнул Эрдоган.