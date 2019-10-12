Франция будет блокировать переговоры о вступлении в ЕС двух стран

Франция намерена заблокировать запланированое начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Источник: агентство dpa со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе, передает DW.

В Париже считают недостаточным прогресс этих двух стран в проведении реформ, проведение которых считается предпосылкой для членства в Евросоюзе.

Кроме того, по данным собеседников издания, Франция выдвинула условием своего согласия на вступление этих двух западнобалканских стран в ЕС коренную реформу процесса приема новых членов в сообщество. В Париже считают слишком "техническим" нынешний процесс приема новых членов, серьезно затрудняет его остановку в случае нежелательного развития ситуации.

В то же время в Берлине ссылаются в частности на решение Европейской Комиссии, которая признала, что правительства в Тиране и Скопье выполнили условия для начала переговоров о вступлении в ЕС.

"Албания и Северная Македония выполнили все необходимые реформы для начала переговоров об их вступлении в Евросоюз", - заявляет Еврокомиссия.