Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция будет блокировать переговоры о вступлении в ЕС двух стран

Суббота, 12 октября 2019, 03:56

Франция намерена заблокировать запланированое начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Источник: агентство dpa со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе, передает DW.

В Париже считают недостаточным прогресс этих двух стран в проведении реформ, проведение которых считается предпосылкой для членства в Евросоюзе.

Кроме того, по данным собеседников издания, Франция выдвинула условием своего согласия на вступление этих двух западнобалканских стран в ЕС коренную реформу процесса приема новых членов в сообщество. В Париже считают слишком "техническим" нынешний процесс приема новых членов, серьезно затрудняет его остановку в случае нежелательного развития ситуации.

В то же время в Берлине ссылаются в частности на решение Европейской Комиссии, которая признала, что правительства в Тиране и Скопье выполнили условия для начала переговоров о вступлении в ЕС.

"Албания и Северная Македония выполнили все необходимые реформы для начала переговоров об их вступлении в Евросоюз", - заявляет Еврокомиссия.

Темы: ФранцияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Франция
В Кремле пригрозили "последствиями" после решения Франции дать дальнобойные ракеты Украине
Франция предоставит Украине дальнобойные ракеты
Россияне запустили фейк о применении "Азова" и "Кракена" во Франции – ЦПД
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: