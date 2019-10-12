Украина должна возобновить контроль над границей — ЕС

Восстановление Украиной полного контроля над государственной границей на Донбассе необходимо для выполнения Минских соглашений.

Источник: заявление Европейского Союза, передает Укринформ.

"Мы еще раз подчеркиваем нашу позицию, что полный контроль Украины над государственным контролем имеет очень важное значение для выполнения Минских договоренностей", - заявили в Евросоюзе.

В ЕС также отметили, что все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны покинуть территорию Украины.

Относительно местных выборов на территории ОРДЛО, то для их проведения по украинскому законодательству должны быть созданы все необходимые условия, прежде всего в сфере безопасности.

"Соответствующие вопросы безопасности условия необходимы для проведения в соответствии с законодательством Украины, местных выборов в отдельных районах Донбасса, под наблюдением БДИПЧ и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному подходу в этом плане", - говорится в заявлении Евросоюза.