Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности
Президент США Дональд Трамп объявил об отставке исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макалинана.
Источник: Twitter американского президента.
"После многих лет в правительстве Кевин хочет больше времени проводить с семьей и перейти в частный сектор", - написал Трамп.
Глава Белого дома похвалил Макалинана за выдающуюся работу на посту и.о. министра, отметив, что они вместе работали над вопросом контроля за границей.
Президент США пообещал в скором времени назвать имя нового и.о. главы ведомства, отметив, что на эту должность есть много "замечательных кандидатов".
Kevin McAleenan has done an outstanding job as Acting Secretary of Homeland Security. We have worked well together with Border Crossings being way down. Kevin now, after many years in Government, wants to spend more time with his family and go to the private sector....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2019