Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности 

Президент США пообещал в скором времени назвать имя нового и.о. главы ведомства, отметив, что на эту должность есть много "замечательных кандидатов".

Глава Белого дома похвалил Макалинана за выдающуюся работу на посту и.о. министра, отметив, что они вместе работали над вопросом контроля за границей.

"После многих лет в правительстве Кевин хочет больше времени проводить с семьей и перейти в частный сектор", - написал Трамп.

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