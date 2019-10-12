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Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности 

Суббота, 12 октября 2019, 05:29

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макалинана.

Источник: Twitter американского президента.

"После многих лет в правительстве Кевин хочет больше времени проводить с семьей и перейти в частный сектор", - написал Трамп.

Глава Белого дома похвалил Макалинана за выдающуюся работу на посту и.о. министра, отметив, что они вместе работали над вопросом контроля за границей.

Президент США пообещал в скором времени назвать имя нового и.о. главы ведомства, отметив, что на эту должность есть много "замечательных кандидатов".

Темы: Трамп
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