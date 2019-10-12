ООС: 8 обстрелов за сутки, без потерь

11 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС.

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал", - сообщают военные.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава ОС нет.