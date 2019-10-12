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На выходных в Киеве перекроют движение по проспекту Победы

Суббота, 12 октября 2019, 10:23

В Киеве с полуночи 13 октября до 22 часов 14 октября из-за активной фазы возведения Шулявского путепровода полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с ул. Вадима Гетьмана.

Источник: пресс-служба КГГА

 

Дословно: "Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В эти выходные строители установят новый прогон моста – сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров.

Для монтажа сооружения полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с ул. Вадима Гетьмана.

Запрет движения всех видов транспорта будет действовать с 00:05 13 октября (воскресенье) до 22:00 14 октября (понедельник)".

Детали: Отмечается, что для надлежащей организации дорожного движения будут привлечены регулировщики.

Украинская правда
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