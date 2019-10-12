На выходных в Киеве перекроют движение по проспекту Победы
Суббота, 12 октября 2019, 10:23
В Киеве с полуночи 13 октября до 22 часов 14 октября из-за активной фазы возведения Шулявского путепровода полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с ул. Вадима Гетьмана.
Источник: пресс-служба КГГА
Дословно: "Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В эти выходные строители установят новый прогон моста – сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров.
Для монтажа сооружения полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с ул. Вадима Гетьмана.
Запрет движения всех видов транспорта будет действовать с 00:05 13 октября (воскресенье) до 22:00 14 октября (понедельник)".
Детали: Отмечается, что для надлежащей организации дорожного движения будут привлечены регулировщики.
Украинская правда