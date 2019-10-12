Полиция задержала "минера" моста Патона

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Суббота, 12 октября 2019, 10:37

В Киеве полицейские задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии совершил ложное сообщение о минировании моста Патона.

Источник: полиция Киева

Детали: Ночью нетрезвый мужчина позвонил по спецлинии 102 и сообщил о заложенной взрывчатке.

В адрес сразу же выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, "скорая" и спасатели. Специалисты тщательно обследовали объект и не нашли никаких взрывчатых веществ или предметов.

Начальник отдела уголовного розыска Святошинского управления полиции Роман Даценко рассказал, что после комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность псевдоминера и задержали его в квартире.

Прямая речь Даценко: "Фигурант был выпившим, когда сообщил ложную информацию о заминировании. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 30-летний местный житель. Ранее проблем с законом у него не было".

Сейчас злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Следственным отделом Святошинского управления полиции по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

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Темы: полиция Киев


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