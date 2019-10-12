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Министр финансов США: мы можем остановить экономику Турции

Суббота, 12 октября 2019, 11:46
Министр финансов США: мы можем остановить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, которым наделит Министерство финансов США полномочиями вводить санкции против Турции за нарушение прав человека в Сирии или за действия, ведущие к дестабилизации ситуации в стране.

Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает "Европейская правда".

"Приказ делегирует полномочия министру финансов по согласованию с президентом и с госсекретарем, вводить санкции против отдельного лица и правительственных органов Турции, причастных к нарушению прав человека или к действиям, которые приведут к ухудшению мирной обстановки, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии", - сказано в заявлении.

Также указ Трампа должен наделить полномочиями министра финансов вводить вторичные санкции за значительные транзакции с физическими лицами и органами правительства Турции.

"По распоряжению президента Трампа мы будем вводить санкции против конкретных лиц или ведомств Турции в случае необходимости", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Он добавил, что уже одобрил этот приказ, но пока его не подписал. Проект приказа разработан с целью "убедить Турцию отказаться от любых дальнейших военных действий на северо-востоке Сирии".

"Это очень мощные санкции. Мы надеемся, что нам не придется их использовать, но мы можем остановить турецкую экономику, если придется", - сказал министр финансов США, цитирует CBS News.

В прошлом году турецкая лира упала до исторического минимума из-за санкций США.

Напомним, Турция на этой неделе начала воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами и которые являются союзниками США.

В субботу Пентагон заявил, что ни один из его солдат не был ранен под обстрелом турецкой артиллерии вблизи сирийского города Кобан, примерно в 60 км к западу от основного района конфликта.

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Темы: СШАТурцияСирия
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