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В Киеве ожидается сильный ветер – ГСЧС

Суббота, 12 октября 2019, 12:49
В Киеве ожидается сильный ветер – ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра в Киеве в субботу.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час и до конца суток 12 октября порывы ветра 15-18 м/с".

Детали: Кроме того, в ГСЧС предупредили, что 12-15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Украинская правда
Темы: ГСЧСпогода
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