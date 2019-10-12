В Киеве ожидается сильный ветер – ГСЧС

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Суббота, 12 октября 2019, 12:49

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о порывах ветра в Киеве в субботу.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час и до конца суток 12 октября порывы ветра 15-18 м/с".

Детали: Кроме того, в ГСЧС предупредили, что 12-15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Украинская правда

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Темы: ГСЧС погода


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