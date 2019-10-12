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Лидеры каталонских сепаратистов получат до 15 лет тюрьмы - СМИ

Суббота, 12 октября 2019, 15:03

Верховный суд Испании планирует приговорить лидеров каталонских сепаратистов к 15 годам тюремного заключения за организацию референдума за независимость Каталонии в 2017 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на судебные источники.

Государственный обвинитель добивался наибольшего тюремного срока в 25 лет для Ориола Хункераса, бывшего заместителя руководителя каталонского регионального правительства. Но, по данным агентства, суд планирует приговорить его к 13-15 годам лишения свободы.

Некоторые из каталонских лидеров будут признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и злоупотреблении государственными средствами, но не в более серьезном обвинении в мятеже.

Ожидается, что приговор будет обнародован на следующей неделе, скорее всего, в понедельник.

Крупные испанские газеты, в том числе El Pais, La Vanguardia и El Mundo, опубликовали аналогичную информацию о приговоре, также ссылаясь на источники.

Всего на скамье подсудимых находятся 12 каталонских политиков, причастных к организации референдума за независимость Каталонии.

Прокуратура добивается приговоров от 7 до 25 лет - по обвинению в мятеже, подстрекательстве к мятежу и незаконном присвоении государственных средств. Девять политиков находятся в тюрьме в ожидании приговора.

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