Генштаб усилил боеготовность воинских частей Вооруженных сил Украины на период выходных и праздничных дней.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Детали: Речь идет об усилении боеготовности воинских частей ВСУ в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач.

"По приказу начальника Генштаба - Главнокомандующего ВСУ, усилена охрана военных объектов, дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме", - сообщили в Генштабе.

При этом граждан предостерегают от незаконного проникновения на охраняемые территории и от провокационных действий рядом с военными объектами.