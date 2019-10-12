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Генштаб усилил боеготовность воинских частей

Суббота, 12 октября 2019, 17:03

Генштаб усилил боеготовность воинских частей Вооруженных сил Украины на период выходных и праздничных дней. 

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Детали: Речь идет об усилении боеготовности воинских частей ВСУ в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач.

"По приказу начальника Генштаба - Главнокомандующего ВСУ, усилена охрана военных объектов, дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме", - сообщили в Генштабе.

При этом граждан предостерегают от незаконного проникновения на охраняемые территории и от провокационных действий рядом с военными объектами.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыДонбассГенштаб
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