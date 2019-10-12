Генштаб усилил боеготовность воинских частей
Суббота, 12 октября 2019, 17:03
Генштаб усилил боеготовность воинских частей Вооруженных сил Украины на период выходных и праздничных дней.
Источник: сообщение Генштаба ВСУ
Детали: Речь идет об усилении боеготовности воинских частей ВСУ в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач.
"По приказу начальника Генштаба - Главнокомандующего ВСУ, усилена охрана военных объектов, дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме", - сообщили в Генштабе.
При этом граждан предостерегают от незаконного проникновения на охраняемые территории и от провокационных действий рядом с военными объектами.
Украинская правда