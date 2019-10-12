Киев: Семьям погибших участников Революции Достоинства и АТО выплатят по 1,5 тысячи

Семьям погибших участников Революции Достоинства и АТО выплатят по 800 - 1500 гривен ко Дню защитника Украины.

Источник: Официальный портал Киева

Детали: Согласно распоряжению КГГА №1798, одноразовая материальная помощь будет выплачена на счет многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

По 1500 грн получат киевляне - члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года.

Также такую ​​выплату получат лица, которым посмертно присвоено звание Герой Украины, киевляне - члены семей лиц, погибших или умерших, и члены семей киевлян, погибших или умерших в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах проведение АТО в период ее проведения.

По 1500 грн. получат киевляне - члены семей погибших (умерших) бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины; киевляне - члены семей лиц и члены семей киевлян, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение АТО, осуществление мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях (в т.ч. осуществляли волонтерскую деятельность) и погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении проведения АТО операции (в т.ч. осуществления волонтерской деятельности), находясь непосредственно в АТО и в период проведения АТО.

Выплату в размере 1000 грн получат киевляне, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста в период с 21 ноября 2013-го до 21 февраля 2014 года.

По 900 грн выплатят киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях гражданского протеста, 21 ноября 2013-го - 21 февраля 2014-го, участникам АТО и киевлянам - бойцам-добровольцам, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины.

В размере 800 грн выплату получат киевляне, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста в период Революции Достоинства.