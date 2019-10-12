Движение скоростного трамвая частично приостановят - Киевпастранс
В Киеве движение скоростного трамвая маршрута №1 будет временно приостановлено с 20:00 12 октября до 12:00 13 октября.
Источник: сообщение КП "Киевпастранс".
Детали: По данным КП, движение будет приостановлено в связи с усиленной фазой капремонта пути на участке от "Ул. Генерала Потапова" до "Бульвара Кольцова".
"Последние отправления трамваев 12 октября по маршруту №1 от Михайловской Борщаговки: 18:40; 18:48; от ст." Старовокзальная ": 19: 21; 19:29", - говорится в сообщении.
Трамваи маршрута №3 будут работать в обычном режиме движения.
"Количество автобусов на маршруте №2Т будет увеличено, запланированный интервал движения - 7 минут, при условии отсутствия пробок/ДТП", - отметили в "Киевпастрансе".
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