Из-за газа из школы Чернигова эвакуировали более 750 учеников, есть госпитализированные

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Суббота, 12 октября 2019, 20:35

В Чернигове из-за газового баллончика, распыленного в школе №21, эвакуировали 771 школьника, девять детей обратились за медицинской помощью, в больнице остаются четыре человека. 

Источник: сектор коммуникации полиции Черниговской области

Детали: По данным правоохранителей, двое школьников 2008 года рождения нашли газовый баллончик во вкопанном в землю колесе неподалеку учебного заведения. Находясь в школьном туалете, школьники распылили газ, который разошелся по школе.

"Это привело к тому, что 771 ребенка, находившегося на учебе, пришлось эвакуировать. Из них девять вынуждены были обратиться за помощью к врачам. По состоянию на утро 12 октября в больнице остаются четверо школьников", - сообщили в полиции.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР, открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 УК "хулиганство". Санкция статьи предусматривает штраф до 17 тыс. гривен, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Украинская правда

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Темы: Чернигов дети здоровье полиция


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