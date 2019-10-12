Из-за газа из школы Чернигова эвакуировали более 750 учеников, есть госпитализированные

В Чернигове из-за газового баллончика, распыленного в школе №21, эвакуировали 771 школьника, девять детей обратились за медицинской помощью, в больнице остаются четыре человека.

Источник: сектор коммуникации полиции Черниговской области

Детали: По данным правоохранителей, двое школьников 2008 года рождения нашли газовый баллончик во вкопанном в землю колесе неподалеку учебного заведения. Находясь в школьном туалете, школьники распылили газ, который разошелся по школе.

"Это привело к тому, что 771 ребенка, находившегося на учебе, пришлось эвакуировать. Из них девять вынуждены были обратиться за помощью к врачам. По состоянию на утро 12 октября в больнице остаются четверо школьников", - сообщили в полиции.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР, открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 УК "хулиганство". Санкция статьи предусматривает штраф до 17 тыс. гривен, арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет.