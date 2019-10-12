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Девять пострадавших из-за ДТП с рейсовым автобусом, в том числе дети

Суббота, 12 октября 2019, 23:59

В Черновицкой области в результате ДТП с участием рейсового автобуса сообщением "Черновцы-Харьков" пострадали 9 пассажиров микроавтобуса "Volkswagen Transporter", среди них 5 взрослых и 4 детей.

Источник: Отдел коммуникации полиции Черновицкой области

Детали: Авария произошла на трассе сообщением "Житомир-Черновцы" возле с.Динивци Новоселицкого района.

Дословно: "Полицейские установили, что 59-летний водитель рейсового автобуса" МАН "не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом" Volkswagen Transporter "под управлением 29-летнего местного жителя. Пострадавшие доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести", - сообщили в полиции.

Сведения о ДТП внесены в ЕРД по ч.1 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", нарушителям грозит до трех лет лишения свободы.

 

 
 
ФОТО - ОТДЕЛ КОММУНИКАЦИИ ПОЛИЦИИ Черновицкой области

Украинская правда
Темы: ДТПжертвыЧерновицкая область
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