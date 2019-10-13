Стрельба в казино Нью-Йорка: есть погибшие и раненые

Четыре человека погибли и трое ранены в результате перестрелки в подпольном казино одного из районов Нью-Йорка.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Все погибшие – мужчины в возрасте от 32 до 49 лет. Еще двое мужчин и женщина получили ранения и были доставлены в больницу.

Четыре человека погибли и трое ранены в результате перестрелки в подпольном казино одного из районов Нью-Йорка.

Причиной стрельбы могла стать ссора между игроками.