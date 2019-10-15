ГПУ возбудила три дела о крупных хищениях в оборонной сфере

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Вторник, 15 октября 2019, 18:45

Генеральная прокуратура начала три уголовных производства о хищении большого объема бюджетных средств в оборонной отрасли.

Источник: сайт ГПУ

Детали: Дела открыты по фактам "присвоения, растраты или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах" (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

В частности, сообщают в ведомстве, 15 октября зарегистрировано уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными лицами совместно с должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по изготовлению 152-миллиметровых боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт".

Также, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств при изготовлении миномета "Верба" калибра 82-мм и начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин Oncilla польской компании Mista по завышенным ценам.

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Других деталей в ГПУ не предоставляют.

Украинская правда

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Темы: Минобороны Укроборонпром криминал Генпрокуратура


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