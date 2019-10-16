Украина и Франция договорились совместно производить патрульные катера

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Среда, 16 октября 2019, 06:35

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром транспорта Французской Республики Жан-Батистом Джеббари договорились о совместном производстве патрульных катеров для Государственной пограничной службы.

Источник: пресс служба МВД

Дословно Аваков: "Мы получили предложение от французской компании Ocea по поставкам патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины, и при этом важно именно совместное производство таких катеров".

 
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром транспорта Французской Республики Жан-Батистом Джеббари договорились о совместном производстве патрульных катеров для Государственной пограничной службы.
пресс служба МВД

Детали: Джеббари выразил надежду на подписание в ближайшее время Меморандума в этом проекте.

Украинская правда

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Темы: МВД Украина Франция


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