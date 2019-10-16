Маркарова полетела в США на "активные переговоры"

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Среда, 16 октября 2019, 09:09

Украинская делегация полетела в Соединенные Штаты Америки на переговоры с Международным валютным фондом и другими финансовыми институтами.

Источник: Facebook-страница министра финансов Оксаны Маркаровой

Детали: Делегация отправилась в Вашингтон вечером 15 октября.

Прямая речь: "Следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs (международные финансовые институты – ред.), так и с коллегами из европейских Минфинов, американского казначейства и инвесторами".

Предыстория:

  • Миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября, результатом этого стал анонс новой программы сотрудничества, которую еще предстоит обсудить.
  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает, что новую программу сотрудничества с МВФ подпишут в декабре.

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