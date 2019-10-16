Маркарова полетела в США на "активные переговоры"
Среда, 16 октября 2019, 09:09
Украинская делегация полетела в Соединенные Штаты Америки на переговоры с Международным валютным фондом и другими финансовыми институтами.
Источник: Facebook-страница министра финансов Оксаны Маркаровой
Детали: Делегация отправилась в Вашингтон вечером 15 октября.
Прямая речь: "Следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs (международные финансовые институты – ред.), так и с коллегами из европейских Минфинов, американского казначейства и инвесторами".
Предыстория:
- Миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября, результатом этого стал анонс новой программы сотрудничества, которую еще предстоит обсудить.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает, что новую программу сотрудничества с МВФ подпишут в декабре.