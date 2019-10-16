Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Маркарова полетела в США на "активные переговоры"

Среда, 16 октября 2019, 09:09

Украинская делегация полетела в Соединенные Штаты Америки на переговоры с Международным валютным фондом и другими финансовыми институтами.

Источник: Facebook-страница министра финансов Оксаны Маркаровой

Детали: Делегация отправилась в Вашингтон вечером 15 октября.

Прямая речь: "Следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs (международные финансовые институты – ред.), так и с коллегами из европейских Минфинов, американского казначейства и инвесторами".

Предыстория:

  • Миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября, результатом этого стал анонс новой программы сотрудничества, которую еще предстоит обсудить.
  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает, что новую программу сотрудничества с МВФ подпишут в декабре.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
Последние новости
14:46
Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
Все новости...
Реклама: