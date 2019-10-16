В Белом доме было "трое амиго", которые вели политику по Украине – топ-чиновник Госдепа
Белый дом назначил команду из трех человек, чтобы обойти официальную политику США в отношении Украины, на встрече, организованной исполняющим обязанности начальника аппарата Белого дома Миком Малвани.
Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, пишет Bloomberg.
Кент накануне за закрытыми дверями отвечал на вопросы членов трех комитетов Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу.
Кент заявил, что он лично не присутствовал на встрече 23 мая, но должностных лиц департамента проинформировали о том, что тогдашний спецпредставитель в Украине Курт Волкер, посол в Европейском Союзе Гордон Сондланд и министр энергетики Рик Перри будут нести ответственность за политику в отношении Украины.
Ни государственный секретарь Майк Помпео, ни другие должностные лица, которые обычно формировали дипломатические каналы американской внешней политики в Украине, не должны были в этом участвовать, согласно пересказу свидетельств Кента парламентарием Джеральдом Коннолли из Вирджинии.
Коннолли добавил, что Кент, заместитель помощника госсекретаря, назвал это трио "тремя амиго".
Кент рассказал о своей обеспокоенности, что "тень, параллельная роль" Руди Джулиани, личного адвоката Трампа, "подорвала 28 лет американских усилий по содействию верховенству права в Украине".
Трамп и члены его окружения стали объектом пристального внимания в связи с утверждениями о том, что администрация отозвала посла США в Украине Мари Йованович из-за ее опасений, что окружение Трампа, в том числе его личный адвокат Руди Джулиани, оказывают давление на украинских лидеров с целью получить политическую поддержку.
Документы, переданные в Конгресс в начале этого месяца генеральным инспектором Госдепартамента, свидетельствуют, что Кент пытался защитить Йованович от внутренней клеветнической кампании против нее.
Кент стал четвертым свидетелем в расследовании импичмента. Ранее в этом месяце конгрессмены заслушали Курта Волкера, бывшего специального посланника администрации в Украине, бывшего посла в Украине Мари Йованович и Фиону Хилл, главного аналитика Трампа по России в Совете национальной безопасности.
Демократы в Конгрессе США расследуют прямые просьбы Трампа к украинским чиновникам начать расследование в отношении его политического соперника Джо Байдена и его семьи.
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