Brexit: последний день переговоров перед ключевым саммитом ЕС

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Среда, 16 октября 2019, 11:08

Представители ЕС и Великобритании в среду утром возобновят переговоры по Brexit в надежде достичь соглашения, которое может быть согласовано лидерами на ключевом саммите в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проинформирует правительство о ходе переговоров, которые продолжались до самого утра.

После того как переговоры завершились во вторник, в офисе британского премьера заявили, что обсуждение были "конструктивными" и был достигнут прогресс.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сегодня также проинформирует представителей стран-членов о состоянии переговоров.

Сегодняшние переговоры имеют решающее значение для Джонсона, так как согласно законодательству, принятому в сентябре парламентом Великобритании, премьер вынужден будет просить ЕС о новой отсрочке Brexit, если до 19 октября он не добьется нового соглашения, одобренного депутатами.

Одобрить новое соглашение могут только лидеры ЕС, которые соберутся на саммит в Брюсселе 17-18 октября.

В парламенте Великобритании уже запланировано специальное заседание на 19 октября - первое заседание в субботу за последние 37 лет.

Британия выйти с 31 октября и Джонсон неоднократно настаивал, что он не будет требовать задержки.

Ранее Джонсон обратился к парламенту с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit, которое он заключит с Европейским Союзом в течение 24 часов после саммита ЕС на следующей неделе.

В начале прошлой недели несколько высокопоставленных лиц ЕС говорили о минимальных шансах на то, что сторонам удастся договориться.

Но 10 октября после встречи Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром лидеры заявили, что соглашение о Brexit может быть заключено до конца месяца.

Европейская правда

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Темы: Британия ЕС


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