Новый украинский поезд скоро пойдет из "Борисполя" на Киев

"Укрзализныця" до конца 2019 года запустит новый поезд украинского производства на маршрут Киев – аэропорт "Борисполь", поезд будет делать остановку на станции Выдубичи.

Источник: Facebook-страница руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова

Прямая речь: "До конца года мы запустим на этом маршруте новый поезд украинского производства. Это + дополнительные рейсы и увеличение пассажиропотока. Сейчас – более 3 тысяч пассажиров в сутки.

Практически готова уже и остановка на станции Выдубичи. Ее, как и обещали, откроем до конца года тоже. Реконструкция идет по графику".

Детали: Свой пост Кравцов опубликовал в экспрессе "Kyiv Boryspil Express", возвращаясь из командировки в Киев. Он отметил удобство и популярность экспресса.

"Билет купил, "зайцев" не видел", – пошутил глава "Укразализныци".

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