Туманы по утрам и теплынь днем: "бабье лето" продолжается

134 просмотра
Среда, 16 октября 2019, 12:36

В ближайшие дни в Украине сохранится сухая и теплая погода, хотя утром все-таки веет осенней свежестью, а местами возникают туманы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

17 октября, в четверг, в Украине будет без осадков.

Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.

В Киеве – без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.

 

Центральная геофизическая обсерватория: Самая высокая дневная температура в Киеве 17 октября была зафиксирована в 2018 году – на отметке 24 градуса тепла, а самая низкая ночная – в 1976 году, на отметке 5,8 градусов мороза.

18 октября, в пятницу, в Украине также без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°; днем 16-21°, на Закарпатье до 24°.

В Киеве – без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

 

Укргидрометцентр также предупреждает: чрезвычайный уровень пожарной опасности сохраняется 16-18 октября в Донецкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, большинстве районов Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областей.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Спасатели предупреждают о тумане и плохой видимости 16 октября 2019, 08:33
"Бабье лето" в Киеве принесло два температурных рекорда 15 октября 2019, 15:57
Бабье лето: Украинцам обещают до 23 градусов тепла 15 октября 2019, 13:41
Все новости
Главные новости
Члены ВСП будут увольнять себя самостоятельно, потому что Рада провалила важную правку – ЦПК
Зеленский сменил начальника УГО
Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом в деле об импичменте Трампа
В Конгрессе свидетельствует топ-чиновник Госдепа, защищавший Йованович
Все новости
Фото

Очень. Очень странные портреты домашних животных

здоровье

10 антивозрастных продуктов, которые помогут после 40-ка

Лайфхаки

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів