Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Туманы по утрам и теплынь днем: "бабье лето" продолжается

Среда, 16 октября 2019, 12:36

В ближайшие дни в Украине сохранится сухая и теплая погода, хотя утром все-таки веет осенней свежестью, а местами возникают туманы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

17 октября, в четверг, в Украине будет без осадков.

Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.

В Киеве – без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.

 

Центральная геофизическая обсерватория: Самая высокая дневная температура в Киеве 17 октября была зафиксирована в 2018 году – на отметке 24 градуса тепла, а самая низкая ночная – в 1976 году, на отметке 5,8 градусов мороза.

18 октября, в пятницу, в Украине также без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°; днем 16-21°, на Закарпатье до 24°.

В Киеве – без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

 

Укргидрометцентр также предупреждает: чрезвычайный уровень пожарной опасности сохраняется 16-18 октября в Донецкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, большинстве районов Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
14:46
Польские фермеры прекратили блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
Все новости...
Реклама: