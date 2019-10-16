Туманы по утрам и теплынь днем: "бабье лето" продолжается

В ближайшие дни в Украине сохранится сухая и теплая погода, хотя утром все-таки веет осенней свежестью, а местами возникают туманы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

17 октября, в четверг, в Украине будет без осадков.

Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 17-22°.



В Киеве – без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем около 20°.

Центральная геофизическая обсерватория: Самая высокая дневная температура в Киеве 17 октября была зафиксирована в 2018 году – на отметке 24 градуса тепла, а самая низкая ночная – в 1976 году, на отметке 5,8 градусов мороза.



18 октября, в пятницу, в Украине также без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 5-10°; днем 16-21°, на Закарпатье до 24°.



В Киеве – без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

Укргидрометцентр также предупреждает: чрезвычайный уровень пожарной опасности сохраняется 16-18 октября в Донецкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, большинстве районов Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областей.