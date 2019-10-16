НАБУ проводит обыски в Черновицком облсовете

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Среда, 16 октября 2019, 13:24

В Черновцах в кабинете председателя областного совета Ивана Мунтяна и руководителя юридического отдела аппарата совета проводят обыски работники в форме с надписями НАБУ.

Источник: Укринформ

Детали: У дверей кабинетов чиновников областного совета стоят два работника в форме с надписями НАБУ и не запускают в кабинет никого из журналистов и посторонних лиц.

 

Как рассказал один из охранников, который не представился, с самого утра обыски проводились в кабинете председателя Черновицкого облсовета. Позже работники НАБУ перешли в соседний кабинет начальника юридического отдела исполнительного аппарата совета.

 

Как долго эти обыски продлятся - работники не знают. Сказали, что кабинет председателя довольно быстро обыскали.

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро журналистам сообщили, что уточняют информацию о действиях своих сотрудников.

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Темы: НАБУ Черновицкая область


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