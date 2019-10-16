Нелегал из Грозного угрожал украинцу отрезать уши и требовал деньги

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Среда, 16 октября 2019, 15:12

В столице на вымогательстве задержали уроженца Грозного, который требовал 4000 долларов от украинца в ​​качестве возмещения "хлопот".

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Дословно: "В мае текущего года житель столицы обратился к подозреваемому с просьбой помочь в решении личного вопроса. Поскольку в тот же день пострадавшему удалось самостоятельно решить свою проблему, помощь указанного мужчины ему уже была не нужна, о чем он сообщил последнего.

В свою очередь злоумышленник выдвинул пострадавшему требование выплатить ему 1000 долларов в качестве возмещения "за хлопоты".

Детали: Во время следующих встреч вымогатель увеличил сумму "долга" до 4000 долларов, а в случае отказа передать деньги угрожал отрезать мужчине пальцы и уши и сломать руки.

Отмечается, что в качестве "залога" у пострадавшего отобрали автомобиль.

33-летнего злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в вымогательстве по ч. 2 ст. 189 УК Украины.

Оказалось, что он нелегально находился в Украине и находился в международном розыске.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток, без определения размера залога.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Проверяется причастность других лиц к совершению преступления.

Украинская правда

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Темы: прокуратура Киев Чечня Росcия


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