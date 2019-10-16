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В Британии запускают канал новостей без новостей о Brexit

Среда, 16 октября 2019, 17:30

Британский телеканал Sky News решил запустить дополнительный канал новостей без новостей о Brexit, поскольку британцы за три года сильно устали от Brexit.

Как пишет "Европейская правда", об этом Sky News сообщил в среду.

По данным телеканала, проведенное этим летом исследование показало, что треть людей полностью избегают новостей. Более 70% опрошенных обвинили Brexit, заявив, что они слишком расстроены политическими дебатами вокруг него.

Почти 60% сказали, что новости оказывают негативное влияние на их настроение, а 40% считают, что чувствуют себя бессильными повлиять на события.

Sky News продолжит подробно освещать все аспекты Brexit на своем главном канале, однако канал решил запустить на своей платной платформе новую программу новостей, в которой не будет новостей о Brexit.

Sky News Brexit-Free выйдет в эфир в среду на канале Sky 523 и будет транслироваться с 17:00 до 22:00 с понедельника по пятницу.

"Brexit - это историческое событие, которое имеет большое влияние, и мы в дальнейшем будем освещать ее. Новый канал просто дает людям возможность отдохнуть от Brexit, применить фильтр к их заголовков и услышать о проблемах далеко от Вестминстера и Брюсселя с акцентом на жесткую, оригинальную журналистику", - сказал Джон Райли, руководитель Sky News.

Темы: BrexitВеликобритания
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