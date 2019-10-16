Зеленский одобрил изменения в регламент Рады
Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменении регламента Верховной Рады касательно внесения поправок к законопроектам.
Источник: сайт президента
Детали: Речь идет о законе "О внесении изменения в статью 116 Регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению", который парламент принял 3 октября.
Согласно изменениям, при подготовке ко второму чтению поправки в законопроект можно вносить только в его текст, который Рада приняла за основу, то есть в первом чтении.
Как исключение, поправки к законопроектам, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении, может вносить профильный комитет.
При этом должны быть указаны необходимость внесения этих поправок в выводах главного комитета и/или экспертного подразделения аппарата Рады и объявлено председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первом чтении.
В Офисе президента уверены, что эти изменения позволят "повысить эффективность и качество законодательного процесса".
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