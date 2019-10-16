Трамп: Россия помогает Сирии и это нормально

Президент Дональд Трамп отверг беспокойство о том, что выход США из Сирии оставил на произвол судьбы сирийских курдов, американских союзников, и Россия отправилась в регион, чтобы заполнить "вакуум".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Сирия может получать какую-то помощь от России, и это нормально", - сказал Трамп, общаясь в среду с журналистами в Белом доме.

Трамп отметил, что курды, которые боролись вместе с американскими войсками против "Исламского государства", не ангелы. Он добавил, что курды хорошо защищены и знают, как вести борьбу.

Турецкие войска начали наступление в северной Сирии после того, как Трамп объявил о выходе войск из региона. С начала турецкого вторжения США ввели санкции против Анкары и призвали прекратить огонь. Президент Эрдоган отверг эти требования.

Трамп отметил в среду, что являются санкции значительно более эффективным инструментом, чем если бы американские войска оставались оберегать стабильность в регионе.

"Я рассматриваю ситуацию на границе Турции с Сирией для Соединенных Штатов как стратегически блестящую. Мы можем вести наши битвы на наших собственных территориях", - добавил он.

В результате турецкого наступления Россия, которая поддерживает в войне в Сирии правительство Башара Асада, может значительно усилить свое влияние. Сирийские войска совместно с российскими военными занимают северные территории, ранее контролируемые курдами.