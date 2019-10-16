Трамп: Россия помогает Сирии и это нормально

339 просмотров
Среда, 16 октября 2019, 18:36

Президент Дональд Трамп отверг беспокойство о том, что выход США из Сирии оставил на произвол судьбы сирийских курдов, американских союзников, и Россия отправилась в регион, чтобы заполнить "вакуум".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Сирия может получать какую-то помощь от России, и это нормально", - сказал Трамп, общаясь в среду с журналистами в Белом доме.

Трамп отметил, что курды, которые боролись вместе с американскими войсками против "Исламского государства", не ангелы. Он добавил, что курды хорошо защищены и знают, как вести борьбу.

Турецкие войска начали наступление в северной Сирии после того, как Трамп объявил о выходе войск из региона. С начала турецкого вторжения США ввели санкции против Анкары и призвали прекратить огонь. Президент Эрдоган отверг эти требования.

Трамп отметил в среду, что являются санкции значительно более эффективным инструментом, чем если бы американские войска оставались оберегать стабильность в регионе.

"Я рассматриваю ситуацию на границе Турции с Сирией для Соединенных Штатов как стратегически блестящую. Мы можем вести наши битвы на наших собственных территориях", - добавил он.

В результате турецкого наступления Россия, которая поддерживает в войне в Сирии правительство Башара Асада, может значительно усилить свое влияние. Сирийские войска совместно с российскими военными занимают северные территории, ранее контролируемые курдами.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Трамп США Росcия Сирия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Фирташ помогал Джулиани собирать компромат на Байдена – Time 16 октября 2019, 13:01
В Белом доме было "трое амиго", которые вели политику по Украине – топ-чиновник Госдепа 16 октября 2019, 10:18
Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом в деле об импичменте Трампа 16 октября 2019, 09:31
Все новости
Главные новости
Гончарук прояснил ситуацию со своей научной степенью
НАБУ возбудило дело в отношении Луценко
Народных депутатов будут лишать выплат за прогулы и неголосование
Требование Украины в Минске озадачило Кремль
Все новости
Кино

10 лучших сериальных экранизаций современности: The Walking Dead, Legion, "Ковбой бибоп", "Хранители", "Титаны" и другие комиксы

Фото

Очень. Очень странные портреты домашних животных

психология

Преодолеем осеннюю хандру? 6 советов, как это сделать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів