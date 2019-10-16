Берлин и Париж приветствуют положительные сдвиги в реализации "Минска"

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Среда, 16 октября 2019, 20:39

Франция и Германия приветствуют "положительные сдвиги" в реализации Минских соглашений и ожидают дальнейшего достижения прогресса во время нормандской встречи в Париже.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении по итогам заседания правительств двух стран в Тулузе.

"Мы приветствуем недавние положительные сдвиги в реализации Минских соглашений и с нетерпением ждем следующей встречи в нормандском формате в Париже, которая должна добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины", - говорится в документе.

"Мы подчеркиваем нашу позицию о том, что аннексия Крыма Россией является незаконной, - добавляется в заявлении.

Париж и Берлин также "подтверждают приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов Европейского союза, включая такие сферы, как контроль над вооружением и нераспространение оружия".

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Напомним:

  • Лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, однако дата еще не определена.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает ноябрьскую встречу "последним шансом для Минска".

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Темы: Минские соглашения Франция Германия


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