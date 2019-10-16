РФ сняла с поезда трех дипломатов США у места ядерного взрыва

Трех сотрудников американского посольства сняли с поезда "Ненокса - Северодвинск" в связи с тем, что они въехали на режимную территорию без разрешения.

Как пишет "Европейская правда", об этом российскому агентству "Интерфакс" в среду рассказал информированный источник.

По его данным, инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18:00 на станции "Северодвинск". В поезде ехали военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.

Источник отметил, что у американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию.

"Поскольку эта территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда, а в их действиях есть признаки административного правонарушения", - пишет агентство.

После проверки документов американских дипломатов отпустили.

Американские дипломаты находились в официальной поездке и направили необходимое уведомление Минобороны, сообщила РБК представитель посольства США в Москве Ребекка Росс.

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Напомним: