РФ сняла с поезда трех дипломатов США у места ядерного взрыва

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Среда, 16 октября 2019, 21:29

Трех сотрудников американского посольства сняли с поезда "Ненокса - Северодвинск" в связи с тем, что они въехали на режимную территорию без разрешения.

Как пишет "Европейская правда", об этом российскому агентству "Интерфакс" в среду рассказал информированный источник.

По его данным, инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18:00 на станции "Северодвинск". В поезде ехали военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.

Источник отметил, что у американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию.

"Поскольку эта территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда, а в их действиях есть признаки административного правонарушения", - пишет агентство.

После проверки документов американских дипломатов отпустили.

Американские дипломаты находились в официальной поездке и направили необходимое уведомление Минобороны, сообщила РБК представитель посольства США в Москве Ребекка Росс.

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Норвегия обнаружила радиацию на границе с РФ через несколько дней после взрыва

Напомним:

  • 8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне под Северодвинском произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорация "Росатом" позже сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.
  • В результате погибли 7 человек - 5 сотрудников "Росатома" и двое военных. Авария также привела к значительному повышению уровня радиации.
  • Президент РФ Владимир Путин 21 августа сообщил, что авария на полигоне произошла в ходе работ "над перспективными системами вооружений".

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Темы: Росcия США взрыв


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