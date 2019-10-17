Германия выделит Украине 1,5 млн евро
Министерство обороны Германии выделит Украине 1,5 млн евро для приобретения медицинского оборудования.
Источник: посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Украинское и немецкое министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 млн евро для приобретения медоборудования", - сообщил посол.
По его словам, средства будут выделены на приобретение мобильных рентген-аппаратов, цифровых хирургических машин и ангиографов.
NB для тих, хто вважає, що Німеччина нібито не допомагає Україні у військовій сфері: 🇺🇦🇩🇪Міністерства оборони підписали угоду про виділення Берліном 1,5 млн. євро для придбання медобладнання (мобільні рентген-апарати, цифрові хірургічні машини та ангіографи). Danke Deutschland🙏 pic.twitter.com/W5FAvuwBcc— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 16, 2019
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