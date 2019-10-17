Германия выделит Украине 1,5 млн евро

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Четверг, 17 октября 2019, 01:16

Министерство обороны Германии выделит Украине 1,5 млн евро для приобретения медицинского оборудования. 

Источник: посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Украинское и немецкое министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 млн евро для приобретения медоборудования", - сообщил посол.

По его словам, средства будут выделены на приобретение мобильных рентген-аппаратов, цифровых хирургических машин и ангиографов.

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Темы: Германия армия


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