В Латвии рядом с Зеленским задержали россиян, выдававших себя за журналистов

5562 просмотра
Четверг, 17 октября 2019, 10:47

В столице Латвии во время торжеств при участии президента Украины Владимира Зеленского полицейские задержали двух мужчин с телекамерой и микрофоном, которые не имели никакой аккредитации.

Источник: Укринформ

Детали: Инцидент произошел после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы Зеленским и его латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

Когда Зеленский ушел в толпу пообщаться, к нему протолкались двое мужчин с телекамерой и микрофоном, но без логотипов СМИ, и начали забрасывать вопросами: "Что с" нормандским форматом?".

К ним сразу подошли полицейские. Мужчины, которые задавали вопросы президенту Украины, назвались журналистами российского телеканала НТВ. При этом у них не было аккредитации для освещения визита и направления от упомянутого канала.

 

Более того, выяснилось, что они приехали в Латвию с туристической визой, которая не позволяет выполнять профессиональные действия. В ответ на вопрос полицейских "журналисты" сказали, что визу им делала какая-то другая фирма, и они "везде так работают". В конце концов обоих задержали для выяснения обстоятельств.

Следует отметить, что "телеоператор НТВ" вел съемку еще утром, в начале визита и встречи двух президентов.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: пропаганда Росcия Зеленский Латвия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО говорить с телевизором "как Светлаков" 10 октября 2019, 10:24
Фейковый сайт Европарламента оказался заполненным материалами RT 9 октября 2019, 14:35
Путин рассказал, как российские каналы должны говорить об Украине 3 октября 2019, 23:48
Все новости
Главные новости
"Не будь дураком": Трамп написал письмо президенту Турции
В США задержали еще одного бизнесмена по делу о финансировании Трампа
В России хотят признавать украинцев носителями русского языка без собеседования
Послы стран Запада попросили пересмотреть судебную реформу Зеленского – заявление
Все новости
здоровье

8 полезных привычек здорового мужчины

Лайфхаки

10 креативных идей для осеннего детского творчества

ted

10 удивительных фактов об оргазме, которые вы не знали

Поиск по сайту
Архив
Весь архів