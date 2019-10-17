В Латвии рядом с Зеленским задержали россиян, выдававших себя за журналистов
В столице Латвии во время торжеств при участии президента Украины Владимира Зеленского полицейские задержали двух мужчин с телекамерой и микрофоном, которые не имели никакой аккредитации.
Источник: Укринформ
Детали: Инцидент произошел после торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы Зеленским и его латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.
Когда Зеленский ушел в толпу пообщаться, к нему протолкались двое мужчин с телекамерой и микрофоном, но без логотипов СМИ, и начали забрасывать вопросами: "Что с" нормандским форматом?".
К ним сразу подошли полицейские. Мужчины, которые задавали вопросы президенту Украины, назвались журналистами российского телеканала НТВ. При этом у них не было аккредитации для освещения визита и направления от упомянутого канала.
Более того, выяснилось, что они приехали в Латвию с туристической визой, которая не позволяет выполнять профессиональные действия. В ответ на вопрос полицейских "журналисты" сказали, что визу им делала какая-то другая фирма, и они "везде так работают". В конце концов обоих задержали для выяснения обстоятельств.
Следует отметить, что "телеоператор НТВ" вел съемку еще утром, в начале визита и встречи двух президентов.
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