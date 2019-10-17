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Верховная Рада приняла закон об обличителях коррупции

Четверг, 17 октября 2019, 11:58
Верховная Рада приняла закон об обличителях коррупции

Верховная Рада поддержала в целом законопроект об обличителях топ-коррупционеров

Источник: заседание Верховной Рады Украины 17 октября

Детали: За закон №1010 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции касательно обличителей коррупции проголосовало 252 депутата. Документ поддержали 233 депутата фракции "Слуга народа" и 15 депутатов от партии "Голос".

Не голосовали или воздержались фракции партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность". В "Батькивщине" проект закона поддержали только 2 депутата. Также "за" проголосовали 2 внефракционных депутата.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что документ был разработан с целью определения правового статуса обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, установления прав, гарантий и механизмов защиты таких лиц и приравненных к ним лиц.

Закон предусматривает финансирование обеспечения прав и гарантий безопасности обличителей и выплату компенсаций обличителям.

В то же время источниками выплат компенсаций будут средства, полученные от возмещения убытков государству и от уплаты штрафов пойманными коррупционерами.

Размер вознаграждения обличителю составит 10 процентов от суммы ущерба нанесенного коррупционным преступлением после принятия обвинительного приговора суда. Но общая сумма не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Напомним:

  • Ранее заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка предложил "поощрять" лиц, которые разоблачают топ-коррупционеров, материальной наградой в размере 10% от суммы возмещенных государству убытков или от суммы уличенного взятки.
  • Законопроект (№1010) о внесении изменения в закон о предотвращении коррупции по обличителей коррупции был внесен в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа.

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Темы: законодательствокоррупцияВерховная Рада
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