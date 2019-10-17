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"Окровавленное" чучело Коломойского под синагогой возмутило посольство Израиля

Четверг, 17 октября 2019, 12:27

Посольство Израиля в Украине ожидает ареста тех, кто бросил на лестницу главной синагоги Киева залитое красной краской чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского.

"Еще один тревожный акт антисемитизма. На этот раз на лестнице главной синагоги Киева. Надеемся, что правоохранительные органы арестуют виновных", – заявило израильское посольство в Twiiter.

"Украине придется прикладывать больше усилий для борьбы с антисемитизмом. Если нет, то насилие распространится от чучел к живым людям", – считают израильские дипломаты.

 

14 октября бывший нардеп Игорь Мосийчук написал в Facebook, что около 15-ти на лестницу синагоги им. Бродского в центре Киева "неизвестные в камуфляже бросили чучело с фотографией Коломойского, залитое красной краской". Он опубликовал соответствующее фото.

По мнению Мосийчука, эту "идиотскую выходку могли совершить либо корыстливые идиоты, либо агенты спецслужб РФ, ведь разжигание межнациональной розни в воюющей стране на руку только стране-агрессору".

А директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский отметил, что залитое краской чучело с фотографией президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Коломойского оставили у синагоги в то, время, когда в Киеве проходил "марш УПА".

Темы: КоломойскийакцииКиевИзраиль
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