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Украинцев на руководящих должностях в Польше становится больше

Четверг, 17 октября 2019, 15:42

Украинцы в Польше продолжают занимать должности низшего уровня в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, однако в то же время количество украинцев на руководящих должностях растет.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале издания Plus Biznesu.

Наибольший рост количества выданных разрешений на работу в Польше для украинцев зафиксировано в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, пишет издание.

"Украинцы по-прежнему занимают в основном должности низшего уровня. Стоит, однако, отметить, что они также все чаще выполняют высшие функции", - говорит Кшиштоф Инглот, глава агентства по трудоустройству Personnel Service.

В первой половине этого года 404 украинца были трудоустроены как представители органов государственной власти, высшие должностные лица и руководители. Это на 53% больше, чем год назад, отметил Инглот.

"Рост занятости среди специалистов или руководителей свидетельствует о том, что в Украине мы можем найти много ценных работников.

Нам нужны их знания и умения, за которые мы должны им отплатить привлекательной миграционной политикой, включая обеспечение, например, полного социального пакета, облегчение доступа к жилью или образования для их детей ", - считает Инглот.

Темы: украинцыПольша
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