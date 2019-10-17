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Россия хочет выйти из соглашения о наказании за преступления в международных вооруженных конфликтах

Четверг, 17 октября 2019, 16:46

Президент РФ Владимир Путин внес в российскую Госдуму законопроект, который предлагает отозвать признание Россией Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права во время международных военных конфликтов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Международную комиссию по установлению фактов создали в соответствии с дополнительным протоколом 1977 года по Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

Этот протокол был ратифицирован СССР в 1989 году. Законопроект предлагает отозвать признание комиссии Россией.

В письме к главе Госдумы Путин объясняет, что предложил отозвать признание комиссии из-за "исключительных обстоятельств", которые "затрагивают интересы Российской Федерации и требуют принятия безотлагательных мер".

Путин заявил, что комиссия, созданная в рамках Женевских конвенций, давно не выполняет свои функции и "в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно растут".

Госдуме предложено рассмотреть законопроект 24 октября.

На намерения России отреагировал заместитель глава МИД Украины Сергей Кислица, который считает, что так РФ пытается избежать ответственности за свои преступления в иностранных конфликтах.

"Очевидно, в Москве паника или как минимум понимание потенциальной ответственности за преступления в ходе российской агрессии против иностранных государств. Поэтому российские законодатели решили, что дальнейшее признание компетенции комиссии нецелесообразно", - отметил заместитель министра на своей странице в Facebook.

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Темы: РосcияПутинаннексияоружиеГосдума
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