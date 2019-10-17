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Зеленский ужесточил наказание за отказ подвозить льготников

Четверг, 17 октября 2019, 17:54

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке граждан.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Закон увеличивает санкции за безосновательный отказ водителей автотранспортных средств от льготной перевозки граждан.

Документ предусматривает, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до этого штраф составлял 8 необлагаемых минимумов доходов граждан)".

Детали: Отмечается, что документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе.

Что было раньше: закон "О внесении изменений в статью 133-1 кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан" № 166-ІХ, был принят парламентом 3 октября 2019 года.

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Темы: Зеленскийльготытранспорт
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