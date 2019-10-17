В Раде займутся этническим "возвращением" Кубани

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Четверг, 17 октября 2019, 18:25

В Верховной Раде 13 нардепов создали межфракционное депутатское объединение "Кубань", которое займется возвращением в культурное поле украинских этнических территорий.

Источник: Facebook-страница народного депутата Алексея Гончаренка

Дословно Гончаренко: "Вместе с коллегами депутатами создали межфракционное депутатское объединение Кубань...

Наша задача разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы тоже будут находится под нашим вниманием".

Детали: Руководителем объединения выбрали Гончаренко. Нардепы просят спикера Рады Дмитрия Разумкова объявить сообщение о создании объединения на заседании Рады.

Гончарук обнародовал обращение к главе ВРУ, датированное 3 октября. В состав объединения также вошли такие нардепы: Андрей Парубий, Артем Чийгоз, Артур Герасимов, Владимир Арьев, Игорь Гузь, София Федина, Анатолий Урбанский, Николай Величкович, Соломия Бобровская, Олег Синютка, Юлия Клименко, Оксана Савчук.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада украинцы


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