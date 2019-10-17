Рада приняла закон о переходе с бумажных на электронные документы

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Четверг, 17 октября 2019, 18:34

Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала введение электронного документооборота в сфере законотворческой деятельности.

Источник: заседание парламента Рады в четверг

Детали: Верховная Рада 256-ю голосами поддержала законопроект 1044-1.

Проектом вносятся изменения в статью 91 регламента ВР относительно подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде и в статью 97 относительно ведения дела законопроекта в электронном виде.

То есть аппарат Рады Совета и главный комитет будут вести дела законопроектов в форме электронных документов.

Также все зарегистрированные в парламенте законопроекты будут предоставляться депутатам путем рассылки по электронной почте.

По мнению законодателей, это позволит сэкономить средства, затрачиваемые на печать сопроводительной документации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада законодательство


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