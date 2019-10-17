Рада приняла закон о переходе с бумажных на электронные документы
Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала введение электронного документооборота в сфере законотворческой деятельности.
Источник: заседание парламента Рады в четверг
Детали: Верховная Рада 256-ю голосами поддержала законопроект 1044-1.
Проектом вносятся изменения в статью 91 регламента ВР относительно подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде и в статью 97 относительно ведения дела законопроекта в электронном виде.
То есть аппарат Рады Совета и главный комитет будут вести дела законопроектов в форме электронных документов.
Также все зарегистрированные в парламенте законопроекты будут предоставляться депутатам путем рассылки по электронной почте.
По мнению законодателей, это позволит сэкономить средства, затрачиваемые на печать сопроводительной документации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации.
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