В Днепре обстреляли автомобиль – водитель погиб
Четверг, 17 октября 2019, 20:55
В Днепре неизвестный обстрелял "Мерседес" - водитель от ранения погиб на месте. Полиция задержала четырех человек.
Источник: полиция Днепропетровской области
Детали: Нападение на автомобиль произошло на ул. Набережная Заводская в четверг, 17 октября, около 18:00.
За рулем находился мужчина 1992 года рождения.
Открыто уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство).
Полиция проверяет 4 человек на причастность к совершению убийства.
Украинская правда