В Днепре обстреляли автомобиль – водитель погиб

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Четверг, 17 октября 2019, 20:55
Нацполиция

В Днепре неизвестный обстрелял "Мерседес" - водитель от ранения погиб на месте. Полиция задержала четырех человек.

Источник: полиция Днепропетровской области

Детали: Нападение на автомобиль произошло на ул. Набережная Заводская в четверг, 17 октября, около 18:00.

За рулем находился мужчина 1992 года рождения.

Открыто уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство).

Полиция проверяет 4 человек на причастность к совершению убийства.

 
 

Украинская правда

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Темы: Днепр обстрел убийство


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