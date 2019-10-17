В Днепре обстреляли автомобиль – водитель погиб

В Днепре неизвестный обстрелял "Мерседес" - водитель от ранения погиб на месте. Полиция задержала четырех человек.

Источник: полиция Днепропетровской области

Детали: Нападение на автомобиль произошло на ул. Набережная Заводская в четверг, 17 октября, около 18:00.

За рулем находился мужчина 1992 года рождения.

Открыто уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство).

Полиция проверяет 4 человек на причастность к совершению убийства.