"Слуга народа" попросил у Кличко 8 квартир – СМИ
Четверг, 17 октября 2019, 23:41
Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий попросил мэра Киева Виталия Кличко решить проблему с жильем для его помощников.
Источник: Bihus.info в Facebook
Из письменного запроса Тарахтия: "В связи со служебной необходимостью прошу сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в городе Киев моих помощников-консультантов в количестве восьми человек.
Ранее служебное жилье не получали".
Украинская правда