"Слуга народа" попросил у Кличко 8 квартир – СМИ

Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий попросил мэра Киева Виталия Кличко решить проблему с жильем для его помощников.

Источник: Bihus.info в Facebook

Из письменного запроса Тарахтия: "В связи со служебной необходимостью прошу сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в городе Киев моих помощников-консультантов в количестве восьми человек.

Ранее служебное жилье не получали".