"Слуга народа" попросил у Кличко 8 квартир – СМИ

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Четверг, 17 октября 2019, 23:41

Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Торохтий попросил мэра Киева Виталия Кличко решить проблему с жильем для его помощников. 

Источник: Bihus.info в Facebook

Из письменного запроса Тарахтия: "В связи со служебной необходимостью прошу сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в городе Киев моих помощников-консультантов в количестве восьми человек. 

Ранее служебное жилье не получали".

 
bihus.info

Украинская правда

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Темы: Слуга народа Виталий Кличко


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